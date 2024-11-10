Пратес – о легальности нокаута Мэгни: «Когда я тебя ударю, то не имеет значения, как и куда я попаду. Тебе будет больно»
Карлос Пратес отреагировал на критику нокаута в поединке с Нилом Мэгни.
«Когда я тебя ударю, то не имеет значения, как и куда я попаду. Тебе будет больно», – заявил боец UFC Карлос Пратес.
Напомним, Пратес нокаутировал Мэгни в первом раунде главного события UFC Fight Night 247.
Видео нокаута можно посмотреть здесь.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер MMA Junkie
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