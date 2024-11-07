Все о деньгах в UFC: как работают контракты? из чего формируется гонорар? почему многие бойцы недовольны?

Лекция Ивана Ефимова.

Многие бойцы UFC жалуются на низкие гонорары, а фанаты уверены: Дана Уайт сильно недоплачивает и пользуется монополией на рынке. Это уже привело к громкому суду UFC с экс-бойцами, заявлявшими, что им мало платили, а условия контрактов противоречили законодательству.

В марте 2024-го UFC закрыл 10-летний спор в досудебном порядке: выплатил бойцам $375 млн, фактически признав, что проиграл бы в суде. А как формируются зарплаты бойцов UFC и почему многие звезды недовольны?

Как работают контракты UFC? Лига сильно ограничивает бойцов: называет подрядчиками, лишает спонсоров и возможностей для роста

Каждый боец UFC находится на контракте, который привязывает его к лиге, накладывая массу ограничений. Контракт работает просто: бойцы соглашаются драться в UFC за определенную сумму определенное количество раз в течение определенного времени. Количество поединков зависит от опыта бойцов, их популярности и места в рейтинге. Новички часто подписываются на два-три боя, а звезды – на пять и более.

Когда у бойца заканчивается контракт, он договаривается о новом – вариантов, кроме UFC, на рынке мало, поэтому лига занижает предложение. Бойцы, которые побеждают и имеют коммерческий потенциал, получают более выгодные контракты. Если же боец не проявил себя медийно, то гонорары растут крайне медленно.

Нередко даже бойцы, которые дерутся за титул, остаются на невыгодном контракте, который подписали, когда не находились в топе. Именно поэтому UFC часто предлагает бойцу на серии побед долгосрочный контракт, чтобы избежать конкуренции с другими лигами, если тот станет звездой.

«Когда я дрался с Домиником Крузом за титул, у меня было $14 тысяч плюс столько же за победу. Я проиграл, поэтому получил всего 14 тысяч», – вспоминал экс-чемпион UFC Деметриус Джонсон. Позже ему потребовалось три раза защитить титул UFC, чтобы выйти на скромный гонорар $125 тысяч + $50 тысяч.

В контракте UFC расписаны не только финансовые условия, но и другие важные положения, которые поддерживают, но намного чаще – ограничивают бойца. Контракты UFC не разглашаются, но их содержание стало известно в 2020-м из-за суда UFC и группы бывших бойцов, считавших, что лига им недоплачивала.

Финансовые условия

В контрактах UFC указывается структура вознаграждения бойца. Она включает базовый гонорар, бонусы за победы (нередко превышающие базовую зарплату) и потенциальные бонусы за выступление, выплачиваемые после турнира. Популярные бойцы и чемпионы могут договориться о проценте от доходов PPV (платных трансляций).

Процент от PPV может в разы увеличить доход бойца, о чем часто говорит Уайт. Рестлер Фил «Си Эм Панк» Брукс подписал контракт с UFC 30 ноября 2014-го – за два года до дебюта в промоушене. Его базовый гонорар составлял фиксированные $500 тысяч (без бонуса за победу) и оставался неизменным до конца контракта.

Еще Брукс получал стандартную долю от PPV:

$1 за каждую покупку PPV от 200 до 400 тысяч;

$2 за каждую покупку PPV от 400 до 600 тысяч;

$2,5 за каждую покупку от 600 000.

Получив долю от PPV, Брукс заработал за первый бой в UFC больше миллиона – несмотря на поражение, удвоил гонорар. Но как много бойцов получает доход от PPV? Подавляющее меньшинство. Звезды, участвующие в больших поединках, получают процент от PPV, прописанный в контракте, другие – почти никогда. При этом четких критериев, кто в UFC получает долю от платных трансляций, нет.

Детали, как UFC распределял процент от PPV, всплыли в антимонопольном иске к UFC. В 2020-м появился отчет, подготовленный Хэлом Сингером, экспертом истцов по судебному иску. В нем сказано, что UFC не придерживается четкой модели распределения долей от PPV среди бойцов:

«Небольшое количество бойцов высшего уровня получают компенсацию, основанную на покупках PPV. Эти бойцы обычно получают фиксированную сумму за каждую покупку трансляций, которая может увеличиваться постепенно по мере роста общего количества продаж. Официальные данные свидетельствуют, что Zuffa, как правило, предлагала гонорары за участие в PPV только действующим, а иногда и бывшим чемпионам».

В докладе сообщается о несправедливом распределении доходов из-за политики UFC. Яркий пример – Холли Холм, не получившая доли от PPV, когда дралась с чемпионкой Рондой Раузи на UFC 193. Дана Уайт объяснил: «Для получения PPV-бонуса она должна защищать чемпионский титул».

UFC 193 продал 1,1 млн PPV: за поражение Раузи получила около $1,5 млн (с учетом PPV), а Холмс – только $330 тысяч. Сумму составили базовый гонорар $100 тысяч, бонус за победу $100 тысяч, бонус за «лучшее выступление» и «лучший нокаут» по $50 тысяч и рекламные выплаты в $30 тысяч.

Обратный пример. На UFC 183 в 2015-м Андерсон Сильва и Ник Диаз получили долю от платных трансляций, хотя не дрались за титул. Потому что оба суперзвезды, а Холм – лишь жертва Раузи, на которую не хотели тратиться.

Эксклюзивность контракта

Это важный пункт, запрещающий драться за пределами лиги – ни в боксе, ни на других турнирах по MMA. Он позволяет UFC контролировать бойцов и планировать их участие в турнирах, не конкурируя с остальными лигами.

UFC разрешает бойцам участвовать в турнирах по грэпплингу, но иногда вмешивается и там. В октябре 2024-го UFC сорвал схватку по грэпплингу на ADXC 6 в Абу-Даби – между Мухаммадом Мокаевым и Раулем Росасом. Мокаева со скандалом уволили из UFC, поэтому лига не хотела, чтобы он заборол их молодую звезду.

Рекламная деятельность

UFC запрещает бойцам рекламировать спонсоров, которые не связаны с лигой. При этом требует участия в продвижении собственных спонсоров: работа с медиа, пресс-конференции, интервью. Невыполнение рекламных обязательств влечет санкции для бойцов.

Это несправедливо: бойцы многих лиг зарабатывают на рекламе, размещая ее на шортах или в виде баннеров в углу. Организаторы относятся к этому с пониманием, ведь спонсоры помогают бойцу тренироваться и оплачивают лагеря, позволяя сконцентрироваться на спорте.

Но UFC не допускает рекламы сторонних спонсоров в неделю боя и непосредственно на турнире. У Бена Аскрена, когда он ушел из UFC, было семь спонсоров на шортах в боксерском поединке с Джейком Полом. Он признавался, что отлично заработал на этом, чего не мог сделать в UFC.

Если боец отказывается надевать спонсорскую одежду, то получает штрафы. Этим отличался Нейт Диаз, который ходил в одежде под собственным брендом, бойкотируя вещи от Reebok – спонсора UFC на тот момент.

Многие бойцы за это получали замечания и штрафы, а представитель UFC Трейси Блечински объяснила позицию лиги в 2016-м: «Мы соблюдаем правила экипировки спортсменов более чем на 99%. На этой неделе мы впервые сократим выплаты за несоблюдение правил».

Многие возмущались, что UFC указывает бойцам, в какой одежде ходить. Гегард Мусаси был звездой UFC, но в 2017-м ушел в Bellator. После этого открыто критиковал Уайта и спонсорский контракт с Reebok:

«Давайте будем честны, Reebok пришел, чтобы продать компанию. Но это было ужасно для бойцов. Никто не жаловался на Reebok, потому что если вы попробуете, то вас могут уволить. Люди не могут говорить об этом и заявлять, что «Reebok – отстой». Но мы все знаем правду – они даже не могут сделать хорошие футболки или шорты. Мне не нравился контракт с Reebok. Думаю, как и 99% бойцов».

Непредвиденные расходы

Обычно UFC не оплачивает бойцам тренировочный лагерь и лечение из-за травм, полученных во время подготовки. Но контракт финансово защищает их в неделю боев: покрывает расходы на проезд, проживание, суточные и логистические траты. Иногда UFC оплачивает переезд команды и выделяет бесплатные билеты.

В 2019-м об этом рассказывал средневес UFC Никита Крылов: «В Америку из России все стараются прилететь пораньше, поэтому мы сами оплачивали дополнительную неделю проживания. Тренеру пришлось делать визу в ускоренном режиме, так что вместе с расходами в Штатах поездка обошлась нам в ₽216 тысяч.

Плюс мне нужен был человек, который помогал бы на этапе подводки. Это был один из российских бойцов ММА. Мы оплатили ему перелет, проживание и командировочные – вышло ₽82 тысячи.

В остальном UFC берет на себя практически все расходы на неделе боя: вы живете в отеле, вас либо обеспечивают питанием, либо, как в Москве, выдают по $50 суточных на бойца и человека из команды, транспорт на каждое мероприятие также берет на себя организация».

Такой же перечень услуг расписан в слитом первом контракте Хабиба с UFC (подписан в 2013-м). В неделю боя ему полагался один номер в отеле или мотеле и два перелета эконом-классом туда и обратно для него и одного секунданта. Если бы Хабиб участвовал в титульнике, то получил бы два номера в отеле или мотеле и три перелета эконом-классом. Хабибу полагались $50 в день на питание или ваучеры на питание три раза в день + два бесплатных билета на турнир.

Интеллектуальная собственность

Подписав контракт, боец передает UFC интеллектуальные права, включая собственные изображение, голос, подпись, имена, прозвища и даже татуировки, чтобы лига продвигала турниры и продавала товары. Персонажи бойцов добавляются в видеоигру UFC от EA Sports, за что они получают дополнительные выплаты.

Экс-чемпион UFC Деметриус Джонсон заработал больше $72 тысяч за 10 лет нахождения его персонажа в видеоигре UFC: «Это потрясающе, ведь меня за эти деньги не били по лицу, а просто заплатили за видеоигру. И это я еще не получил чек за UFC 5.

Первый чек за использование образа я получил в 2015-м, когда сидел дома, играл в видеоигры. Мне пришло письмо: «Вашего персонажа часто используют в игре, мы хотим отправить вам чек». Так мне пришел первый чек за видеоигры – $25 тысяч. Многие возмутятся, что это мало. Но послушайте, 25 тысяч просто за то, что ты в видеоигре, тебя не бьют по лицу, люди любят играть тобой – это же супер».

Поведение бойца

Это касается действий как внутри, так и вне октагона: от бойцов требуется профессионализм, соблюдение кодекса поведения и антидопинговых правил. Нарушения могут привести к штрафам, отстранению и даже расторжению контракта – в зависимости от тяжести проступка.

«У меня много рекордов, за которые мне не отдают должное. У меня больше всех штрафов. Как-то меня оштрафовали за то, что я оскорбил Брайана Каррауэя словом, которое нельзя использовать. Они сказали мне извиниться, но я отказался – сказал то, что сказал. Не буду ни перед кем извиняться. И они повесили на меня штраф в $20 тысяч», – вспоминал Нейт Диаз.

Автоматическое продление контракта и его расторжение

Некоторые контракты UFC включают пункт с автоматическим продлением, если боец становится чемпионом. Такое продление обычно действует в течение определенного периода. Контракты UFC могут включать пункт, разрешающий взаимное расторжение договора. Если и боец, и промоушен согласны, они могут расстаться до истечения срока действия контракта.

Если одна из сторон нарушает условия договора, другая может его расторгнуть. UFC получает такое право в случае проваленного взвешивания, отказа от боя или других нарушений, упомянутых в договоре. Если боец получает серьезные травмы или постоянно болеет, что мешает ему драться, в контракте могут прописать право лиги на расторжение контракта.

Бойцов UFC подписывают на бессрочные контракты. Они автоматически продлеваются – это взбесило Нганну и вредит Конору

Новички в UFC дерутся чаще всего – им нужно проявить себя, поэтому они активны. Бойцы низшего уровня выступают в среднем три раза в год, а некоторые – до пяти. Опытные бойцы и претенденты на титул более рациональны: обычно ждут выгодные возможности и выступают примерно два раза в год. Чемпионы и большие звезды могут драться раз в год, хотя бывают исключения (не только Алекс Перейра).

Согласно контракту, бойцам обычно предлагают три боя в год. Они не обязаны соглашаться на каждое предложение. Но если отказываются от боя, то контракт автоматически продлевается еще на шесть месяцев – независимо от причины отказа.

Это означает, что UFC будет продлевать контракт до тех пор, пока боец не проведет все бои, на которые согласился. Именно по этой причине Конор не может подраться в боксе или на голых кулаках в своей лиге BKFC. У него остались два боя по контракту в UFC, который продлевается, пока он не выполнит обязательства.

По той же причине не мог уйти из UFC Фрэнсис Нганну – его контракт продлевался, даже когда срок действия закончился. Экс-чемпион среди тяжей требовал у UFC больше денег, медицинскую страховку и право драться в боксе, но лига настаивала , что он независимый подрядчик, а не их сотрудник. При этом продлевая его контракт:

«Прежде всего я был против того, чтобы в контракт вписывать пункт об автоматическом продлении. Ведь этим пунктом очень легко манипулировать. Они могут продлить контракт на шесть месяцев, если ты отказался от боя или получил травму. Это проблема, потому что они судьи, а ты сидишь без права голоса. Они так со мной и поступили. У меня был контракт на 14 месяцев. И за один день до истечения срока они прислали мне письмо о продлении на календарный год».

Как формируется гонорар бойцов UFC? Многие получают минимальные суммы, хотя имеют возможности для роста

Бойцам UFC не платят ежемесячную зарплату, поэтому многие работают, а вечерами – тренируются. Это бьет по начинающим бойцам, которые получают скромные гонорары в прелимах, но должны тренироваться и оплачивать лагерь, чтобы прогрессировать.

Согласно контракту с UFC, бойцы считаются независимыми подрядчиками и получают деньги только за выступление в октагоне. При этом контракт эксклюзивный и сильно ограничивает бойца, словно он работник лиги.

Минимальный гонорар, который получают за бой в UFC – 12+12 ($12 тысяч за выход и столько же за победу). Двусоставный гонорар – норма для начинающих бойцов: они получают базовый гонорар, набирая вес и выходя на бой, а вторую половину – если выигрывают. Не все контракты содержат такую схему – популярные бойцы обычно переходят на фиксированную оплату.

Согласно первому контракту с UFC, Хабиб согласился на четыре боя. За первый он получил $21 тысячу за выход и столько же за победу. С каждым поединком сумма гарантированных выплат и бонуса за победу увеличивалась на три тысячи. Поэтому за четвертую победу Хабиб получил уже 30+30 тысяч. Став популярным бойцом, он получал фиксированный гонорар и процент от PPV.

Бойцы UFC получают разные гонорары: кто-то миллионы, а кто-то меньше 100 тысяч. Средний годовой доход составляет $51,4 тысячи, но многие бойцы зарабатывают меньше. Согласно исследованию Gitnux Market Research, 43% бойцов в 2024-м заработали менее $45 тысяч.

Существует три категории доходов – основанных на личном рекорде, популярности и маркетинговой ценности бойца.

Бойцы низшего уровня , обычно новички, получают от $12,5 до 50 тысяч за бой. В зависимости, как закончится поединок и по какой границе проходит выплата – 12,5+12,5 или 25+25.

Бойцы среднего уровня зарабатывают от $50 до 100 тысяч за бой. В эту категорию входят ветераны UFC, перспективные проспекты и бойцы подвала топ-15.

Бойцы высшего уровня , в основном чемпионы и звезды, зарабатывают от 300 тысяч до нескольких миллионов. При этом гонорары можно преумножить: по данным Tapology , Нейт Диаз получил базовый гонорар в $20 тысяч за бой с Майклом Джонсоном. Но после двух поединков с Конором стал суперзвездой и пересмотрел гонорар. В следующем бою с Энтони Петтисом он получил уже $250 тысяч.

Не забываем, что каждый боец имеет право на бонус в $50 тысяч, сумма которого не увеличивалась больше 10 лет, и получает небольшой гонорар от спонсора UFC Venum (они надевают их одежду и шорты) и за рекламу – например, подписание плакатов.

Как меняется гонорар бойцов UFC со временем? Они получают меньше, чем заслуживают, а лига составляет «хитрые» контракты

Бойцы UFC получают низкий процент от общего дохода компании – от 18 до 20%. Это намного меньше, чем в других видах спорта: например, в НФЛ или НБА – около 50%. А в некоторых MMA-промоушенах, как Bellator – примерно 45%, хотя в 2023-м лига разорилась и стала частью PFL.

Уайт часто говорит, что система оплаты в UFC защищает компанию от разорения. В интервью GQ он жестко отверг призывы больше платить бойцам:

«Они всегда хотят заработать больше денег. Но бокс умер из-за денег и всего, что с этим связано. Пока я здесь, этого никогда не случится. Поверьте, этим парням платят столько, сколько они должны получать. Они едят то, что убивают. Они получают процент от продажи PPV, деньги распределяются между всеми бойцами.

Если вам это не нравится, есть простое решение – создайте собственную организацию ММА. Никаких барьеров для входа. Бейте себя сами. Платите им столько, сколько хотите. Это уже делали раньше. Как это сработало для других парней? Не очень хорошо. Не лезьте не в свое дело».

Уайт упоминает выплаты от PPV, но не говорит, какой процент бойцов его получает. У него прагматичная философия: доля полагается лишь чемпиону или суперзвезде, который становится не просто бойцом, а партнером компании.

Система роста оплаты бойцам в UFC тоже работает избирательно. Если боец побеждает и становится популярнее, его фиксированный гонорар увеличивается. Часто схема повышения оплаты прописывается в контракте, при этом очень хитро.

В 2014-м Гилберт Мелендес, считавшийся одним из лучших легковесов мира, стал свободным агентом и попытался уйти в Bellator. Но UFC предложила щедрый (на первый взгляд), но хитрый контракт, чтобы удержать бывшего чемпиона Strikeforce.

Мелендес договорился с UFC о фиксированных $200 тысячах за бой без бонусов за победу. Если он выиграет первый бой и завоюет титул, то получит более высокую оплату за следующие бои. Но если проиграет – вернется к фиксированному гонорару в $200 тысяч.

В случае чемпионства гонорар Мелендеса повышался бы на $25 тысяч с каждой победой. Он подписал контракт на девять боев, поэтому к его окончанию, если бы побеждал, добрался бы до $425 тысяч – удвоив изначальный гонорар. При этом в контракте прописывалось, что он получит процент от PPV, поэтому сумма была бы выше.

Мелендес проиграл титульник Энтони Петтису, так и не получив повышения гонорара и надбавку за PPV в следующих боях. Позже матчмейкер UFC Джо Сильва признал, что лига хорошо сработала: «Контракт Мелендеса был выгоден для нас с финансовой точки зрения. Но без надбавки за PPV он оказался еще выгоднее и обошелся нам дешевле, чем планировалось».

Проценты за PPV – кто и сколько получает? Уайт считает, что бойцы должны использовать трэшток, чтобы увеличивать доходы

Когда Конор проиграл Хабибу, его базовый гонорар составлял $3 млн, а спонсорская поддержка Reebok – $40 тысяч. Но благодаря доле от PPV он заработал почти $50 млн. Поэтому бойцы разогревают бои трэштоком, привлекая внимание: если это титульник, увеличить продажи PPV, если рядовой бой – заслужить долю от PPV в будущем контракте.

Дана Уайт рассказывал , что прямо во время пресс-конференции перед титульником Ковингтона и Эдвардса продажи PPV на турнир резко выросли на 25%: «Наши аналитики ориентировались не на просмотры ютуба, а именно на реальные пре-продажи PPV. Идет пресс-конференция, и тут скачок продаж на 25%. По всему миру, не только на ESPN. 25%! Это потрясающе, абсолютно потрясающе».

При этом бойцы могут договориться с UFC о повышенной доле от PPV. Этого добилась Ронда Раузи, которая получала $1 – за PPV 200-400 тысяч, $2 – за 400-600 тысяч и $4 – за 900+ тысяч. Раузи хорошо заработала, ведь сразу три ее турнира пробили планку в 900 тысяч PPV. При этом стояло условие: если она потеряет пояс и не будет участвовать в титульном бою, гонорар снизится до 500 тысяч без бонуса за победу и отчислений за PPV.

Бонусы UFC – стимул для ярких бойцов. Они могут вписываться в контракт, а иногда Уайт сам переводит деньги на карту

Каждый боец может выиграть бонус в $50 тысяч после турнира. Обычно UFC платит 2-4 бонуса бойцам, которые ярко проявили себя. Сюда входят «лучшие выступления» (получает один боец) и «бой вечера» (получают оба бойца). При этом в контракте могут прописываться индивидуальные бонусы, о которых никто не знает.

«Мне всегда нравится финишировать соперников. Сейчас Дана Уайт дал мне новый контракт, там есть бонус за финиш. Если я финиширую, неважно как, они дают мне бонус. Это не те бонусы, которые они дают всем бойцам, «Выступление вечера» или другие, это мой личный бонус. Поэтому моя цель – финишировать», – рассказывал Ислам Махачев после боя с Чарльзом Оливейрой.

Из-за закрытого формата неизвестно, как часто бойцы получают такие выплаты. Например, Шара Буллет получил от UFC дополнительные $20 тысяч после боя с Михалом Олексейчуком, но не понял , за что:

«Дело даже не в сумме, которую он предложил. Дана Уайт такой человек: если на его условия соглашаешься, все остальное потом. Ты можешь молча свое дело сделать, а он тебе на карту закинет. Без слов, без контрактов. Допустим, после последнего боя мне пришло на 20 тысяч больше, чем должно было. Я не знаю почему».

Однажды Уайт лично оплатил долг бойца Тьяго Алвеса перед налоговой в $60 тысяч. И накинул еще почти $100 тысяч – никто об этом бы не узнал , если бы не владелец ATT Дэн Ламберт:

«Помню, перед боем с ЖСП у него образовался долг перед налоговой в 60 штук. Он мне звонит: «Дэн, мог бы ты попросить у Даны аванс с моего будущего гонорара за бой с ЖСП? Мне просто нечем платить налоговой». Я звоню Дане: «Питбуль просит 60 тысяч авансом с будущего гонорара. Ему очень нужны деньги». Дана спрашивает: «На что?» Говорю: «Он парень молодой и глупый, неаккуратно обращался с деньгами и вот так вот влетел».

Дана отвечает: «Я сам был таким. Скажи ему, что я беру его долг на себя, позабочусь о нем. Я оплачу его долг, дам бонус». И он дал ему 60 тысяч на старые налоги и деньги сверху – уже на налог с этого бонуса. И что-то у него осталось чистыми».

Штрафы – еще один способ для бойца заработать в UFC. Если соперник не уложится в вес, его оштрафуют на часть гонорара. В этом случае он отдает сопернику 20%, если тот готов драться в другом весе. Но не все считают такую систему справедливой.

«Какое наказание должно быть? Считаю, что боец после провала взвешивания должен быть лишен гонорара. Сейчас они отдают 20% гонорара, а это несравнимо с риском для здоровья соперника. Если не делаешь вес дважды – ты должен подняться в другую категорию», – уверена российская боец Яна Сантос.

Сколько бойцам UFC приносят реклама и спонсоры? Они могут зарабатывать кучу денег, но промоушен ограничивает их потенциал

В 2015-м UFC подписал контракт с Reebok, который стал эксклюзивным спонсором бойцов. Поэтому все ходили в одежде и дрались в шортах от Reebok, не имея право рекламировать своих спонсоров. Хотя во многих ММА-промоушенах это нормальная практика – бойцы даже наносят временные тату с именами брендов на тело (так делают и в боксе).

Чтобы компенсировать неравенство, Reebok платил UFC, который в свою очередь переводил каждому бойцу сумму, зависящую от того, сколько боев он провел в лиге. Спонсорская плата Reebok составляла от $3,5 до 40 тысяч за поединок – в зависимости от гонорара бойца.

За неповиновение – штраф: Нейт Диаз отказался нахваливать Reebok, когда тот стал спонсором UFC. За это его наказал Уайт: «Они заключили контракт, и все бойцы начали целовать UFC зад: «О, мы рады работать с Reebok!»

А я написал твит со средним пальцем. «## ### [к черту] Reebok!» Меня просто бесило, что все целовали им зад. И звонит Дана: «Поздравлю, братец, ты только что потерял 20 штук». Я такой: «Ну что за ##### [жесть]!» В итоге меня оштрафовали».

В 2020-м на смену Reebok пришел Venum, что снова оказалось невыгодным для бойцов. Согласно соглашению с UFC (оно продлится до 2029-го), бойцы должны носить экипировку Venum во время недели боев и в октагоне, что ограничивает их возможности получать индивидуальные спонсорские предложения.

По неофициальным данным, бойцы начального уровня получают всего $4 тысячи, а опытные – до 11. Чемпионы получают $42 тысячи в качестве поощрительных выплат, а претенденты – 32. Хотя это кажется большой суммой, она намного меньше того, что бойцы могут заработать со своими спонсорами. Звезды и чемпионы могли бы так легко получать более $100 тысяч.

Рекламные контракты вне UFC выгодны для бойцов, но в основном доступны только звездам. Правило простое: чем популярнее боец, тем больше денег он заработает на рекламе. Например, Джастин Гейджи заработал хорошие деньги на рекламе презервативов Trojan.

«Глядя, какие деньжищи Гейджи зарабатывает на рекламе презервативов или постах в соцсетях... Времена сильно изменились. Причем он даже не использует эти презервативы. Не потому что не хочет, а потому что у него нет девок, блин», – удивлялся боец Люк Каудильо.

В соцсетях бойцы часто рекламируют букмекерские конторы, бренды одежды или спортпита. Конор – самый известный боец UFC, которого вне боев спонсировали такие компании, как Burger King, Beats By Dre и Wynn Resorts.

Сколько бойцы UFC тратят на подготовку к турнирам? Они вкладывают последние деньги и часто уходят в минус – промоушен им не помогает

Участие в боях требует больших затрат, но UFC их почти не компенсирует. Когда боец вычитает все расходы из гонорара, у него часто остается меньше половины – новички и вовсе могут уйти в минус. Так случилось с Арманом Царукяном, когда он только пришел в UFC:

«Допустим, тренировочный лагерь с видеографом, массажистом, тренером, диетологом, залом и всем-всем. Выходит $70-80 тысяч. В год, если три кэмпа сделать, то получится больше $200 тысяч.

Чем больше ты зарабатываешь, тем больше платишь. За первый бой я заработал $24 тысячи, из них заплатил налоги и с учетом трат остался в минусе. Со второго боя я заработал $30 тысяч, но оказался в минусе на $10 тысяч, потому что жил в Канаде – уходили деньги на билеты, тренировки».

Налоги различаются, но для бойцов могут доходить до 30-40% от гонорара. Учитывая, что многие бойцы UFC – иностранцы, приходится платить международные налоги, которые снижают заработок. На это накладываются траты на тренировочный лагерь, еду, поездки, медицинские счета, услуги менеджеров, диетологов.

Экс-боец UFC Тим Кеннеди говорил , что после уплаты налогов он получил $20 тысяч за победу на UFC 162, хотя изначальный гонорар составлял $70 тысяч. Он отметил, что причиной стали расходы на лагерь, медицинские счета и поездки с командой.

Претендент на титул UFC Джон Фитч тоже жаловался на большие траты бойцов – и даже подсчитал, какую часть гонораров за карьеру потратил на вынужденные расходы:

«Из 18 боев, за которые я получил $1,02 млн, 20% я заплатил менеджменту и тренажерному залу. Так что, если разделить эту сумму, $1,32 млн, на 7,5 лет, я зарабатывал примерно 176 тысяч в год. И не забывайте, что это без учета расходов на менеджмент и спортзал. У вас также есть другие расходы – например, на оборудование».

Начинающим бойцам особенно трудно – они инвестируют в себя последние деньги. Когда Шара Буллет подписался в UFC, то потратил на подготовку к первому бою все сбережения:

«Знаете, я всегда заявлял, почему не хочу в UFC. Потому что там платят меньше, чем я сейчас зарабатываю. А вторая причина – чтобы подготовиться к UFC, мне нужно потратить весь капитал. Сзади еще была долговая яма, которая меня всю жизнь преследовала, я ее как-то выровнил. На сегодняшний день я уже потратил $70 тысяч на подготовку. Выложил все карты, все сбережения».

При этом боец не всегда выходит на бой: бывает, что получает травму, а иногда слетает соперник. Но контракты UFC не обязывают компанию платить за отмененный бой. Не имеет значения, срывается поединок за недели до турнира или за часы. Это происходит потому, что бойцы считаются не наемными работниками, а независимыми подрядчиками.

Поэтому UFC решает вопросы в закрытом формате. Если причина отмены признается обоснованной, оба или хотя бы один из бойцов получают финансовую компенсацию (сумма не разглашается). Но нередки случаи, когда боец потратился на тренировочный лагерь и даже взял для этого кредит, но бой сорвался – и он не получил компенсацию.

Бойцы не получают ежемесячную зарплату, поэтому работают

Многие бойцы мечтают только тренироваться и выступать, но не могут. Большинство подрабатывают: кто-то – тренером, кто-то – вообще в других направлениях. Когда Джаред Каннонье получил от UFC бой с третьим номером полутяжеловесов Гловером Тейшейрой, он работал военным. И не хотел оставлять профессию, хотя до этого победил в сезоне TUF:

«Я взрослый человек, и у меня есть семья, о которой нужно заботиться и обеспечивать, поэтому беру полную ставку. Бог благословил меня замечательной семьей и прекрасной карьерой в Федеральном управлении гражданской авиации. Я не мог просто взять и отказаться от всего этого по прихоти, думая, что стану кем-то выдающимся. Нельзя класть все яйца в одну корзину, нужно тщательно все планировать».

Бойцы до последнего работают, ведь боятся, что не прокормят себя боями. Для многих контракт с UFC – единственный шанс преуспеть в спорте. Если тебя увольняют из UFC, зарабатывать боями крайне сложно. Поэтому Деметриус Джонсон, один из самых доминирующих чемпионов в истории UFC, первые пять лет карьеры в ММА работал на заводе. Он подробно описывал тяжелую жизнь бойца, который вынужден работать:

«Это было на складе в Такоме, где мы перерабатывали бумагу, чтобы делать коробки для защиты телевизоров во время транспортировки. Я вставал в 6 утра, приходил на работу к 7 утра, делал два 15-минутных перерыва и уходил с работы в 3 часа. Оттуда я ехал в спортзал для кроссфита, потом – в бойцовский зал, где тренировался с 5 до 7. В 8 я возвращался домой, ужинал с девушкой. Потом мы ложились спать, просыпались – и все сначала.

Чтобы уволиться с основной работы, я должен был поверить, что нахожусь в правильном месте. Решиться на увольнение было очень трудно. Это одно из самых трудных решений, которые я принимал за всю жизнь. На заводе были гарантии: ты приходил, отмечал время, уходил, тебе давали чек. В боевых искусствах нет никаких гарантий.

Я постоянно вижу это у бывших профессиональных футболистов, которые приходят в спортзал. Они подписали контракт с командой НФЛ, а потом внезапно оказались в запасе. Их отсеяли. После завершения карьеры они думают: «Что, черт возьми, мне делать?» Я знал, что в ММА нет никаких гарантий, что могу получить травму и никогда не восстановиться. Что я, возможно, никогда больше не стану прежним бойцом, и тогда мне не будут платить. К счастью, все сработало в мою пользу».

В UFC бойцы не наемные сотрудники, а независимые подрядчики. Поэтому промоушен не платит им зарплату, а зачастую даже не обеспечивает медицинской страховкой. С одной стороны, UFC не тратится на бойцов-подрядчиков – только в неделю боя. С другой, накладывает на них обязательства, которые фактически делают их сотрудниками UFC.

Если боец – независимый подрядчик, почему он не может драться в других лигах? Почему ограничен в праве рекламировать своих спонсоров? Ответ простой: UFC делает это на правах монополиста, ведь бойцам некуда идти. Поэтому Уайт так агрессивен к конкурентам: он годами смеялся над Bellator, а теперь переключился на PFL. UFC боится, что на рынке появится конкуренция, – тогда придется улучшать условия для бойцов. Пока же они бесправны, а промоушен безнаказанно их эксплуатирует.

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