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Анатолий Малыхин проиграл Умару Кейну на ONE 169 и утратил титул чемпиона в тяжелом весе

В Бангкоке (Таиланд) завершился турнир ONE Championship 169, в главном бою которого состоялся титульный бой в тяжелом весе между Анатолием Малыхиным (14-1) и Умаром Кейном (7-1)

Малыхин проиграл раздельным решением судей. Это его первое поражение на профессиональном уровне.

Малыхин – о победе Нганну над Феррейрой: «Не увидел ничего особенного. Пока Фрэнсис не победит меня, он не может считать себя лучшим в мире»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
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тяжелый вес (MMA)
logoONE Championship
logoАнатолий Малыхин
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