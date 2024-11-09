Анатолий Малыхин проиграл Умару Кейну на ONE 169 и утратил титул чемпиона в тяжелом весе
В Бангкоке (Таиланд) завершился турнир ONE Championship 169, в главном бою которого состоялся титульный бой в тяжелом весе между Анатолием Малыхиным (14-1) и Умаром Кейном (7-1)
Малыхин проиграл раздельным решением судей. Это его первое поражение на профессиональном уровне.
Малыхин – о победе Нганну над Феррейрой: «Не увидел ничего особенного. Пока Фрэнсис не победит меня, он не может считать себя лучшим в мире»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
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