В Бангкоке (Таиланд) завершился турнир ONE Championship 169, в главном бою которого состоялся титульный бой в тяжелом весе между Анатолием Малыхиным (14-1) и Умаром Кейном (7-1)

Малыхин проиграл раздельным решением судей. Это его первое поражение на профессиональном уровне.

Малыхин – о победе Нганну над Феррейрой: «Не увидел ничего особенного. Пока Фрэнсис не победит меня, он не может считать себя лучшим в мире»