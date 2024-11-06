Анатолий Малыхин и Умар Кане провели стердаун перед титульным поединком

Анатолий Малыхин и Умар Кане провели битву взглядов.

Поединок Анатолия Малыхина и Умара Кане в тяжелой весовой категории пройдет на турнире ONE 9 ноября.

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