Анатолий Малыхин и Умар Кане провели стердаун перед титульным поединком
Анатолий Малыхин и Умар Кане провели битву взглядов.
Поединок Анатолия Малыхина и Умара Кане в тяжелой весовой категории пройдет на турнире ONE 9 ноября.
Наш лучший тяжеловес вне UFC: был наркоманом, лечился в тайге и чуть не умер от ковида
Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: Sports
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