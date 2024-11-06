Чендлер – о Царукяне: «Махачев его уничтожит»

Майкл Чендлер высказался об Армане Царукяне.

«Мне нравится соревноваться с людьми, независимо от того, нравлюсь я им или нет. Я выхожу в октагон без злобы или неприязни в сердце. Именно там я выступаю лучше всего.

Как я уже сказал, счастливый боец – опасный боец. Арман делает свое дело. Я желаю ему удачи. Я думаю, что Ислам его просто уничтожит, но, по крайней мере, у него отличные волосы», – сказал Майкл Чендлер .

По информации источников, поединок Ислама Махачева и Армана Царукяна пройдет на турнире UFC 311.

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