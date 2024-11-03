Малыхин готов подраться с Нганну в 2025-м: «8 ноября я уроню лучшего борца Африки, а в 2025-м уложу сильнейшего ударника континента»

Анатолий Малыхин планирует подраться с Фрэнсисом Нганну.

«Шансы на мой поединок с Фрэнсисом Нганну ? Я готов в 2025 году. Чувствую, что это будет большой год. ONE Championship готов к этому бою. 8 ноября я уроню лучшего борца Африки, а в 2025-м уложу сильнейшего ударника континента», – заявил чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин .

Напомним, 8 ноября Малыхин подерется с Умаром Кейном за чемпионский пояс ONE в тяжелом весе.

Уайт заявил, что хотел уволить Нганну в 2018 году: «Он проиграл Миочичу и Льюису, но меня умоляли оставить Фрэнсиса»

Нганну – о поединке с Феррейрой: «Это самый тяжелый бой в моей карьере. Он шел за пределами октагона»