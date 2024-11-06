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Анатолий Малыхин: «Нганну – фигура намного более крупная, чем я»

Анатолий Малыхин рассказал о потенциальном бое с Фрэнсисом Нганну.

«Я думаю, что тут все‑таки должны договариваться уже боссы. Мое дело – заявить, что я готов. Он тоже, думаю, готов. Он заявил сейчас, что он лучший боец вне UFC. А я считаю себя лучшим бойцом вне первой организации.

И считаю, он не может называть себя лучшим, пока он не сразился со мной. Вот когда он сразится со мной, посмотрим, кем он себя будет называть.

Может быть, это будет какая‑то альтернативная площадка или бой по боксу. Хотя, конечно, я бы хотел по ММА. Все‑таки мы оба выходцы из этого вида спорта. Бой был бы и для российской публики очень шумный, и для зарубежной тоже.

Я признаю, что Нганну – фигура намного более крупная, чем я, если мы берем именно мировую известность. Но в Таиланде и в Азии сейчас я иду по улице и понимаю, что очень много людей меня узнает. Он хочет захватить азиатский рынок, а я хочу его рынок. Думаю, что ему это было бы интересно, я уверен, что он слышал про меня», – сказал чемпион ONE Анатолий Малыхин.

9 ноября Анатолий Малыхин встретится с Умаром Кейном.

Сибиряк стал первым тройным чемпионом в ММА. Он вызывает Нганну и болеет за «Спартак»

Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: «Матч ТВ»
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