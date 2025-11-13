Ислам Махачев: «Люди в селе сказали: «Ислам, если ты не восстановишь улицу, мы переименуем ее»
Махачев рассказал, что должен восстановить улицу в селе Сильди.
Ислам Махачев рассказал об улице, названной в честь него в Дагестане.
«Хабиб назвал улицу в честь меня, это маленькая улица. Хабиб умный. Он назвал улицы в честь всех бойцов, а мы теперь должны навести там порядок. Люди в селе сказали: «Ислам, если ты не восстановишь улицу, мы переименуем ее», – сказал Махачев.
Махачев и Джек Делла Маддалена подерутся в главном событии UFC 322 в ночь на 16 ноября.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
