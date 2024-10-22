Царукян – о бое с Махачевым: «Готовлюсь, что титульник будет в январе или феврале»
Арман Царукян заявил, что бой с Исламом Махачевым состоится в начале 2025 года.
«Мы должны были драться в Абу-Даби, потом в декабре, но теперь мне сказали, что в начале следующего года.
Готовлюсь и надеюсь, что это произойдет в январе или феврале. Это точно будет титульник. Я бы хотел подраться в эти выходные, потому что в этом году выступал всего один раз, не хочу тратить время», – сказал легковес UFC Арман Царукян.
Царукян – о лидере рейтинга P4P: «Джонс побил всех и защитил титул более 10 раз»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Junkie
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