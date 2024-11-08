Шамиль Завуров: «Бой Усмана Нурмагомедова, скорее всего, будет в январе»

Усман Нурмагомедов может вернуться в клетку в январе-2025.

«Скорее всего, у Усмана Нурмагомедова будет бой в январе», – сказал менеджер Шамиль Завуров .

В последний раз Усман дрался в сентябре-2024, когда победил Александра Шаблия в бою за титул Bellator в легком весе.

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