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Шамиль Завуров: «Бой Усмана Нурмагомедова, скорее всего, будет в январе»

Усман Нурмагомедов может вернуться в клетку в январе-2025.

«Скорее всего, у Усмана Нурмагомедова будет бой в январе», – сказал менеджер Шамиль Завуров.

В последний раз Усман дрался в сентябре-2024, когда победил Александра Шаблия в бою за титул Bellator в легком весе.

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Ушатайка»
logoMMA
легкий вес (MMA)
logoBellator
Шамиль Завуров
logoУсман Нурмагомедов
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