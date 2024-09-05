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Усман Нурмагомедов − о допинге: «Если ты такой слабый, что тебе нужна химия, то все равно останешься слабым»

Усман Нурмагомедов заявил, что считает бесполезным допинг в ММА

«Я уже два раза сдавал тесты на допинг тут перед боем. Химия… я даже не знаю, какие комментарии тут дать. Вообще что такое химия в организме человека?

Я не слышал даже о таких вещах. Если ты такой слабый в голове, что тебе нужна помощь химических элементов, чтобы стать сильнее, но ты при этом не трудишься − ты таким же слабым остался, сильнее не стал.

У меня другая философия. Я даже не пью особо всякие BCAA, я сплю много. Сон лучше восстанавливает, чем BCAA или стероиды», − сказал чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов, который в ночь на 8 сентября подерется с Александром Шаблием.

Хабиб − Умару: «В претендентской гонке с тобой всего четыре-пять человек. Будешь слабым − выйдешь оттуда»

Хабиб − об Усмане Нурмагомедове: «Будущее ММА, в бою с Шаблием он покажет, почему один из лучших в мире»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Окко ММА
logoдопинг
logoMMA
легкий вес (MMA)
logoBellator
logoУсман Нурмагомедов
logoАлександр Шаблий
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