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Макс Холлоуэй: «Думаю, награда «Боец года» уже в кармане Перейры»

Макс Холлоуэй считает, что награду «Боец года» получит Алекса Перейра.

«Я не знаю, смогу ли выиграть награду «Боец года». Алекс принимает бои. Он самый быстрый парень, который трижды защитил титул. Этого человека трудно победить... Я думаю, у Алекса Перейры приз уже в кармане», – заявил обладатель пояса BMF Макс Холлоуэй.

Холлоуэй – о реакции Топурии на его нокаут в бою с Гейджи: «Он даже не был уверен, что по-прежнему находится в нашем измерении»

Холлоуэй дал совет новичкам MMA: «Не экономьте. Рано или поздно вы столкнетесь с человеком, который этого не делал»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Kevin Iole
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