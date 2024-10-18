Макс Холлоуэй: «Думаю, награда «Боец года» уже в кармане Перейры»
Макс Холлоуэй считает, что награду «Боец года» получит Алекса Перейра.
«Я не знаю, смогу ли выиграть награду «Боец года». Алекс принимает бои. Он самый быстрый парень, который трижды защитил титул. Этого человека трудно победить... Я думаю, у Алекса Перейры приз уже в кармане», – заявил обладатель пояса BMF Макс Холлоуэй.
Холлоуэй – о реакции Топурии на его нокаут в бою с Гейджи: «Он даже не был уверен, что по-прежнему находится в нашем измерении»
Холлоуэй дал совет новичкам MMA: «Не экономьте. Рано или поздно вы столкнетесь с человеком, который этого не делал»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Kevin Iole
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости