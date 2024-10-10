Конор – о Перейре: «Он первый номер P4P. Думаю, Алекс создаст много проблем Джонсу»

Конор Макгрегор считает, что Перейра создаст проблемы Джонсу в тяжелом весе.

«2024 год стал годом Алекса Перейры . Никто не может этого отрицать. И если забыть о поясах, забыть обо всем этом, то в этом году у него четыре боя, четыре нокаута, а самый впечатляющий из них был совсем недавно. Я бы поставил Алекса на первое место [P4P].

Думаю, он создаст много проблем и для Джона [Джонса]. Это опасный стиль для Джона. Но он ему подходит, потому что не такой большой. Джон – новичок в тяжелом весе. Он провел неплохой бой против Сирила Гана, но все еще не испытан в тяжелом весе.

Уверен, что в глубине души Джонс думает: «Некоторые из этих парней очень большие». Алекс – хороший парень. Но он все равно опасен. А в глубине души, наверное, еще опаснее. Я бы очень хотел увидеть этот поединок», – сказал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор .

В 2024 году Перейра провел три титульных боя и все завершил победами нокаутом.

97 ударов в голову и нокаут только от бокового в корпус. Как соперник Перейры вообще выжил?