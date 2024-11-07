Ковингтон объяснил простой участием в кампании Трампа: «Страна важнее моих эгоистичных целей»

Колби Ковингтон заявил, что помогал Дональду Трампу выиграть выборы президента США.

«Все, что я делаю, делается ради Бога и страны. Это важнее моих эгоистичных целей выиграть бой и стать чемпионом UFC.

Конечно, у меня еще было восстановление после перелома ноги, но первая причина – Бог и страна», – сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон , не выходивший в октагон с декабря-2023, когда проиграл Леону Эдвардсу.

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