Ковингтон объяснил простой участием в кампании Трампа: «Страна важнее моих эгоистичных целей»
Колби Ковингтон заявил, что помогал Дональду Трампу выиграть выборы президента США.
«Все, что я делаю, делается ради Бога и страны. Это важнее моих эгоистичных целей выиграть бой и стать чемпионом UFC.
Конечно, у меня еще было восстановление после перелома ноги, но первая причина – Бог и страна», – сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон, не выходивший в октагон с декабря-2023, когда проиграл Леону Эдвардсу.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Submission Radio
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