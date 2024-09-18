Легковес ACA Местоев ранен в ходе перестрелки в офисе Wildberries («Чемпионат»)
Во время перестрелки в офисе Wildberries пострадал боец ММА Абубакар Местоев.
По информации «Чемпионата» со ссылкой на Mash, боец АСА Абубакар Местоев был вместе с совладельцем Wildberries Владиславом Бакальчуком, когда в офисе компании началась стрельба. Местоев пострадал в ходе перестрелки.
Абубакару 30 лет, в профессиональных ММА он выиграл 13 боев и потерпел четыре поражения. 4 октября на турнире ACA 180 планировался его бой с легковесом Эриваном Перейрой.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Чемпионат»
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