Легковес ACA Местоев ранен в ходе перестрелки в офисе Wildberries («Чемпионат»)

Во время перестрелки в офисе Wildberries пострадал боец ММА Абубакар Местоев.

По информации «Чемпионата» со ссылкой на Mash, боец АСА Абубакар Местоев был вместе с совладельцем Wildberries Владиславом Бакальчуком, когда в офисе компании началась стрельба. Местоев пострадал в ходе перестрелки.

Абубакару 30 лет, в профессиональных ММА он выиграл 13 боев и потерпел четыре поражения. 4 октября на турнире ACA 180 планировался его бой с легковесом Эриваном Перейрой.

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