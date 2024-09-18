Экс-боец AMC Fight Nights погиб в ходе перестрелки в офисе Wildberries («Чемпионат»)
В Москве погиб бывший боец ММА Ислам Эльмурзиев.
Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Mash, бывший боец ММА Ислам Эльмурзиев погиб в перестрелке, произошедшей в офисе компании Wildberries.
Ранее Эльмурзиев выступал в профессиональных смешанных единоборствах, где с 2012 по 2019 год провел четыре боя (2-2). Последний раз он дрался в 2019 году, победив Гагаша Имамалиева под эгидой AMC Fight Nights.
Легковес ACA Местоев ранен в ходе перестрелки в офисе Wildberries («Чемпионат»)
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Чемпионат»
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