Экс-боец AMC Fight Nights погиб в ходе перестрелки в офисе Wildberries («Чемпионат»)

В Москве погиб бывший боец ММА Ислам Эльмурзиев.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Mash, бывший боец ММА Ислам Эльмурзиев погиб в перестрелке, произошедшей в офисе компании Wildberries.

Ранее Эльмурзиев выступал в профессиональных смешанных единоборствах, где с 2012 по 2019 год провел четыре боя (2-2). Последний раз он дрался в 2019 году, победив Гагаша Имамалиева под эгидой AMC Fight Nights .

Легковес ACA Местоев ранен в ходе перестрелки в офисе Wildberries («Чемпионат»)