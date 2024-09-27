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5

Мокаев − о ДТП в Дагестане: «Я не был виноват»

Мухаммад Мокаев прокомментировал ДТП в Хасавюрте.

«Я не был виноват в ДТП: ехал в аэропорт в Чечню, должен был вылететь в Болгарию на турнир Brave.

Ехал по федеральной трассе, и с федеральной трассы в село съезжала машина. Я ехал, был зеленый, но во время удара уже моргал желтый.

Пострадало три машины, я взял все на себя, сделал все то, что должен был сделать, хотя не считаю, что был виноват», − сказал боец наилегчайшего веса Brave CF Мухаммад Мокаев.

Еще одно происшествие с Мокаевым: улетел в кювет на черном Мерседесе

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
происшествия
наилегчайший вес
logoMMA
logoМухаммад Мокаев
Brave Combat Federation
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