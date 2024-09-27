Мокаев − о ДТП в Дагестане: «Я не был виноват»
Мухаммад Мокаев прокомментировал ДТП в Хасавюрте.
«Я не был виноват в ДТП: ехал в аэропорт в Чечню, должен был вылететь в Болгарию на турнир Brave.
Ехал по федеральной трассе, и с федеральной трассы в село съезжала машина. Я ехал, был зеленый, но во время удара уже моргал желтый.
Пострадало три машины, я взял все на себя, сделал все то, что должен был сделать, хотя не считаю, что был виноват», − сказал боец наилегчайшего веса Brave CF Мухаммад Мокаев.
Еще одно происшествие с Мокаевым: улетел в кювет на черном Мерседесе
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
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