Мокаев − о ДТП в Дагестане: «Я не был виноват»

Мухаммад Мокаев прокомментировал ДТП в Хасавюрте.

«Я не был виноват в ДТП: ехал в аэропорт в Чечню, должен был вылететь в Болгарию на турнир Brave.

Ехал по федеральной трассе, и с федеральной трассы в село съезжала машина. Я ехал, был зеленый, но во время удара уже моргал желтый.

Пострадало три машины, я взял все на себя, сделал все то, что должен был сделать, хотя не считаю, что был виноват», − сказал боец наилегчайшего веса Brave CF Мухаммад Мокаев .

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