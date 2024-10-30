Джо Роган: «Чимаев – страшный ублюдок»

Джо Роган считает, что Хамзат Чимаев заслужил титульный шанс.

«Я думаю, что он получит титульный бой. Он прошел сквозь Уиттакера и задушил его в первом раунде.

При росте 185 см он чертовски хорош. Этот парень – страшный ублюдок, просто жуть. Его борьба – на высшем уровне», – сказал комментатор UFC Джо Роган.

На турнире UFC 308 Хамзат Чимаев победил Роберта Уиттакера сабмишном в первом раунде.

«Я почувствовал, что сломал ему челюсть». Чимаев раздавил Уиттакера за три минуты