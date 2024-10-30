Джо Роган: «Чимаев – страшный ублюдок»
Джо Роган считает, что Хамзат Чимаев заслужил титульный шанс.
«Я думаю, что он получит титульный бой. Он прошел сквозь Уиттакера и задушил его в первом раунде.
При росте 185 см он чертовски хорош. Этот парень – страшный ублюдок, просто жуть. Его борьба – на высшем уровне», – сказал комментатор UFC Джо Роган.
На турнире UFC 308 Хамзат Чимаев победил Роберта Уиттакера сабмишном в первом раунде.
«Я почувствовал, что сломал ему челюсть». Чимаев раздавил Уиттакера за три минуты
Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: Fight Companion
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