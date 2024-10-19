Том Аспиналл: «Нганну – страшный человек»

Том Аспиналл выразил уважение Фрэнсису Нганну.

«Я всегда был большим поклонником Фрэнсиса . Мне нравится его история, нравится то, чем он занимается. Если честно, я думаю, что шансы в нашем возможном поединке 50 на 50.

Фрэнсис – страшный человек. Думаю, что технически я бы взял верх. Это был бы отличный бой», – сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл .

Нокаут-машина идет за Джонсом. Быстрее Аспиналла в UFC не побеждает никто