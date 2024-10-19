Том Аспиналл: «Нганну – страшный человек»
Том Аспиналл выразил уважение Фрэнсису Нганну.
«Я всегда был большим поклонником Фрэнсиса. Мне нравится его история, нравится то, чем он занимается. Если честно, я думаю, что шансы в нашем возможном поединке 50 на 50.
Фрэнсис – страшный человек. Думаю, что технически я бы взял верх. Это был бы отличный бой», – сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.
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Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: Tom Aspinall Official
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