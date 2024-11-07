Фото
0

Ислам Махачев отправился в Кисловодск: «Зима, снег, Эльбрус»

Ислам Махачев начал тренировочный сбор в Кисловодске.

«Кисловодск. Зима, снег, на фоне Эльбруса», – подписал фото чемпион UFC Ислам Махачев, который 19 января подерется с Арманом Царукяном.

Аник – о первом номере P4P UFC: «Ислам Махачев в каждый день недели»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Ислам Махачев
logoUFC
logoMMA
легкий вес (MMA)
logoИслам Махачев
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Абдель-Азиз – о следующем бое Махачева: «Думаю, в январе-феврале»
324 октября, 09:53
Абдель-Азиз – о следующем сопернике Махачева: «Это может быть Царукян или Мойкано»
1224 октября, 08:26
Царукян – о бое с Махачевым: «Готовлюсь, что титульник будет в январе или феврале»
422 октября, 18:46
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Календарь боев в MMA и боксе в ноябре-2024
88сегодня, 09:24
Ковингтон – о бое с Рахмоновым: «Я был готов спасти шоу, но они хотят свести Шавката с Усманом»
сегодня, 08:59
Аспиналл – о Чимаеве: «Его победа над Уиттакером вдохновляет. Победить экс-чемпиона вот так?»
сегодня, 08:44
Кормье рассказал об обиде Хабиба из-за рукопожатия с Конором: «У нас в США не принято принимать сторону друзей в конфликтах»
7сегодня, 07:58
Колби хочет драться с Маддаленой: «В этом бое есть смысл: Джек – непобежденный и бесстрашный»
2сегодня, 07:55
Чемпионка Европы Бабичева пригласила Иман Хелиф в Россию: «Может, в тренировочном режиме побоксируем»
1сегодня, 07:51
Жительница Ирландии обвинила Конора Макгрегора в изнасиловании
22вчера, 19:08
Кормье – о возвращении Холлоуэя в легкий вес: «Я бы хотел, чтобы он не дрался с Порье и Гейджи»
2вчера, 18:09
Никал – о бое Джонса и Миочича: «Джон очень сообразителен»
3вчера, 17:56
Чендлер – о бое на UFC 309: «Собираюсь затмить всех»
1вчера, 17:41
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
110 октября, 13:00Кино
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
427 сентября, 17:13Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
631 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37