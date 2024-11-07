Ислам Махачев отправился в Кисловодск: «Зима, снег, Эльбрус»

Ислам Махачев начал тренировочный сбор в Кисловодске.

«Кисловодск. Зима, снег, на фоне Эльбруса», – подписал фото чемпион UFC Ислам Махачев, который 19 января подерется с Арманом Царукяном.

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