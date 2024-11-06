Аник – о первом номере P4P UFC: «Ислам Махачев в каждый день недели»

Джон Аник считает, что Махачев по праву является первым номером P4P UFC.

«Я всего лишь человек со своим мнением. Достижения Илии Топурии в этом году неоспоримы. То, что он сделал с Александром Волкановски и Максом Холлоуэем, которые были относительно близки к победе или находились в расцвете сил – это что-то невероятное.

Но для меня – это Ислам Махачев в каждый день недели. Джон Джонс участвует в разговоре, но я думаю, что бездействие в значительной степени уводит его от обсуждения», – сказал комментатор UFC Джон Аник .

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