Аник – о первом номере P4P UFC: «Ислам Махачев в каждый день недели»
Джон Аник считает, что Махачев по праву является первым номером P4P UFC.
«Я всего лишь человек со своим мнением. Достижения Илии Топурии в этом году неоспоримы. То, что он сделал с Александром Волкановски и Максом Холлоуэем, которые были относительно близки к победе или находились в расцвете сил – это что-то невероятное.
Но для меня – это Ислам Махачев в каждый день недели. Джон Джонс участвует в разговоре, но я думаю, что бездействие в значительной степени уводит его от обсуждения», – сказал комментатор UFC Джон Аник.
Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: Kevin Iole
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