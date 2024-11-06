1

Аник – о первом номере P4P UFC: «Ислам Махачев в каждый день недели»

Джон Аник считает, что Махачев по праву является первым номером P4P UFC.

«Я всего лишь человек со своим мнением. Достижения Илии Топурии в этом году неоспоримы. То, что он сделал с Александром Волкановски и Максом Холлоуэем, которые были относительно близки к победе или находились в расцвете сил – это что-то невероятное. 

Но для меня – это Ислам Махачев в каждый день недели. Джон Джонс участвует в разговоре, но я думаю, что бездействие в значительной степени уводит его от обсуждения», – сказал комментатор UFC Джон Аник.

Наследники Хабиба умеют только бороться – это миф

Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: Kevin Iole
logoUFC
logoMMA
logoИслам Махачев
Джон Аник
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Махачев и Царукян подерутся 18 января на UFC 311. Поединок объявила школа имени Абдулманапа Нурмагомедова
114 ноября, 18:21
Реванш Махачев – Царукян запланирован на UFC 311 (Манук Акопян)
112 ноября, 06:58
«Танк». Ислам Махачев отреагировал на победу Абдулрашида Садулаева на ЧМ по борьбе
21 ноября, 08:31
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Анатолий Малыхин и Умар Кане провели стердаун перед титульным поединком
11 минут назадФото
МОК – о новых подробностях в деле Хелиф: «Не будем комментировать сообщения СМИ о документах, происхождение которых не может быть подтверждено»
1сегодня, 13:55
«Подрался с рецидивистом, который ударился головой о землю и поломал лицевые кости». Иван Емельяненко 24 ноября предстанет перед судом по делу об избиении
4сегодня, 13:42
WBO создала комиссию по вопросу возвращения россиян на турниры
сегодня, 13:29
Уайт – о Трампе: «Самый неунывающий мужик, которого я знаю»
2сегодня, 12:14
Биспинг – о поединке Рахмонова и Эдвардса: «Победил Шавката Рахмонова, ты – мужчина»
2сегодня, 11:09
Майк Тайсон: «Я никому не желаю такой жизни»
9сегодня, 10:08
Календарь боев в MMA и боксе в ноябре-2024
88сегодня, 09:41
Мэтт Браун против введения временного титула: «У Белала чертов титул. Он скоро вернется»
1сегодня, 09:08
Тренер Волкановски считает, что Топурия не заслужил бороться за второй пояс
4сегодня, 08:41
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
11вчера, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
1вчера, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
110 октября, 13:00Кино
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
427 сентября, 17:13Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
631 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37