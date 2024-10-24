Абдель-Азиз – о следующем бое Махачева: «Думаю, в январе-феврале»

Али Абдель-Азиз заявил, что Ислам Махачев подерется в начале 2025 года.

«Следующий бой Ислама? Думаю, в январе-феврале. Он готов, я дал UFC зеленый свет. Теперь они пытаются организовать бой.

Не так важно, с кем. Это может быть кто угодно. Ислам подерется с тем, кого ему дадут, ему без разницы», – сказал менеджер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева Али Абдель-Азиз .

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