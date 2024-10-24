Абдель-Азиз – о следующем бое Махачева: «Думаю, в январе-феврале»
Али Абдель-Азиз заявил, что Ислам Махачев подерется в начале 2025 года.
«Следующий бой Ислама? Думаю, в январе-феврале. Он готов, я дал UFC зеленый свет. Теперь они пытаются организовать бой.
Не так важно, с кем. Это может быть кто угодно. Ислам подерется с тем, кого ему дадут, ему без разницы», – сказал менеджер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева Али Абдель-Азиз.
Абдель-Азиз – о следующем сопернике Махачева: «Это может быть Царукян или Мойкано»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Fighting
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости