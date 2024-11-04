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Фахретдинов – о критике Кормье: «Похоже он сделал ставку на соперника, которая не зашла. Мне бой понравился»

Ринат Фахретдинов отреагировал на критику Даниэля Кормье.

«Похоже он сделал ставку на соперника, которая не зашла. Мне мой бой понравился. Вы же хотели «не одеяло». Вот вам «не одеяло». Не угодишь. Но меня критика не задела, Кормье – не близкий мне человек.

На самом деле, я даже рад. Посмотрите на охваты видео со мной. Сейчас переехал бы и сказали: «Дали ноунейма». Получился хороший и интересный бой с чемпионом Бразилии по тайском боксу. Дрался в стойке, и люди все равно чем-то недовольны: «Устал».

А кто не устанет? Три раунда. В каждый удар вкладываешься, хочешь нокаутировать. Конечно, устанешь. Нормальное явление, если ты не Робокоп. Если ты не устал за три раунда, значит плохо работал. Так говорил мой тренер. Меня удивляют люди, не занимавшиеся единоборствами, но говорящие, что я устал. Уже не придаю значения таким высказываниям.

Я читал другие комментарии, и мне стало смешно. «Арабы купили». Лучше бы мне эти деньги сразу дали, я бы спокойно готовился. Каким арабам мы нужны? Причем это больше претензия к американской публике. Наши арбитры посмотрели бой, и у них сомнений нет», – заявил боец UFC Ринат Фахретдинов.

Напомним, что на UFC 308 Фахретдинов победил Карлоса Миранду единогласным решением судей.

Кормье – о реакции Фахретдинова на критику: «Идиот. Ему просто нужно признать, что он проиграл»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
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