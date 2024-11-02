Реванш Махачев – Царукян запланирован на UFC 311 (Манук Акопян)
Царукян и Махачев могут подраться в середине января.
«Мне сообщили, что реванш между чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым и претендентом №1 Арманом Царукяном запланирован на турнир UFC 311, который состоится 18 января.
Рассматривается вариант с проведением соревнований на арене Intuit Dome в Лос-Анджелесе», – написал в соцсетях журналист Манук Акопян.
Абдель-Азиз – о следующем сопернике Махачева: «Это может быть Царукян или Мойкано»
Царукян – о бое с Махачевым: «Готовлюсь, что титульник будет в январе или феврале»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Манука Акопяна
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости