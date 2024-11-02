Реванш Махачев – Царукян запланирован на UFC 311 (Манук Акопян)

Царукян и Махачев могут подраться в середине января.

«Мне сообщили, что реванш между чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым и претендентом №1 Арманом Царукяном запланирован на турнир UFC 311, который состоится 18 января.

Рассматривается вариант с проведением соревнований на арене Intuit Dome в Лос-Анджелесе», – написал в соцсетях журналист Манук Акопян.

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