В команде Царукяна подтвердили о подготовке к бою с Махачевым в январе
Арман Царукян готовится к поединку с Исламом Махачевым в середине января.
«Бой запланирован на 18 января в Лос-Анджелесе. Определенная подготовка уже идет», – подтвердили в команде бойца UFC Армана Царукяна.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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