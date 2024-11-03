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В команде Царукяна подтвердили о подготовке к бою с Махачевым в январе

Арман Царукян готовится к поединку с Исламом Махачевым в середине января.

«Бой запланирован на 18 января в Лос-Анджелесе. Определенная подготовка уже идет», – подтвердили в команде бойца UFC Армана Царукяна.

Реванш Махачев – Царукян запланирован на UFC 311 (Манук Акопян)

Абдель-Азиз – о следующем сопернике Махачева: «Это может быть Царукян или Мойкано»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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