Усман Нурмагомедов – о выходе Садулаева в финал ЧМ: «Характер и умение идти до конца»
Усман Нурмагомедов отреагировал на выход Абдулрашида Садулаева в финал ЧМ по борьбе.
Абдулрашид Садулаев вышел в финал ЧМ по вольной борьбе в неолимпийских весовых категориях.
«Вот что такое характер и умение идти до конца», – написал в соцсетях чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов.
Садулаев и Магомаев вышли в финал чемпионата мира по борьбе, Шериев проведет поединок за бронзу
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Усмана Нурмагомедова
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