Усман Нурмагомедов – о выходе Садулаева в финал ЧМ: «Характер и умение идти до конца»

Усман Нурмагомедов отреагировал на выход Абдулрашида Садулаева в финал ЧМ по борьбе.

Абдулрашид Садулаев вышел в финал ЧМ по вольной борьбе в неолимпийских весовых категориях.

«Вот что такое характер и умение идти до конца», – написал в соцсетях чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов .

Садулаев и Магомаев вышли в финал чемпионата мира по борьбе, Шериев проведет поединок за бронзу