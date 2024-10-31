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Усман Нурмагомедов – о выходе Садулаева в финал ЧМ: «Характер и умение идти до конца»

Усман Нурмагомедов отреагировал на выход Абдулрашида Садулаева в финал ЧМ по борьбе.

Абдулрашид Садулаев вышел в финал ЧМ по вольной борьбе в неолимпийских весовых категориях.

«Вот что такое характер и умение идти до конца», – написал в соцсетях чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов.

Садулаев и Магомаев вышли в финал чемпионата мира по борьбе, Шериев проведет поединок за бронзу

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Усмана Нурмагомедова
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logoАбдулрашид Садулаев
logoУсман Нурмагомедов
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