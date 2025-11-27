Поединок Шона Стрикленда и Энтони Эрнандеса находится в разработке (KevinK)
Поединок Шона Стрикленда и Энтони Эрнандеса находится в разработке.
На турнире UFC 325, который пройдет 31 января в Австралии, может состояться поединок в среднем весе между Шоном Стриклендом и Энтони Эрнандесом. Об этом сообщает инсайдер KevinK.
Стрикленд (29-7) в последний раз дрался в феврале, когда проиграл Дрикусу дю Плесси единогласным решением судей.
Эрнандес (15-2) в августе задушил Романа Долидзе. Он идет на серии из восьми побед в UFC.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер KevinK
