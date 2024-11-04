Анкалаев – Перейре: «Сосредоточься на MMA, сынок. Вуду тебе не поможет»

Магомед Анкалаев обратился к Алексу Перейре.

«Сосредоточься на MMA, сынок. Вуду тебе не поможет.

Я обещаю всем своим друзьям, что нокаутирую его. Накажу этого парня. Я – единственный, кто был готов драться с Алексом в декабре», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев .

Алекс Перейра посетил племя Патаксо в Бразилии

Перейра готов драться с Анкалаевым не ранее весны 2025-го