Алекс Перейра посетил племя Патаксо в Бразилии
Алекс Перейра посетил родное племя в Бразилии.
Перейра исполнил традиционный танец и пообщался с вождем.
Перейра готов драться с Анкалаевым не ранее весны 2025-го
Перейра – о роли в кино: «Планирую весь фильм молчать, а в конце сказать: «Чама»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Алекса Перейры
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