Алекс Перейра: «В 4-м раунде поединка с Раунтри я травмировал руку. Клянусь, думал, что это перелом»

Алекс Перейра рассказал о травме, полученной в поединке с Халилом Раунтри.

«В четвертом раунде я травмировал руку, когда бил. Клянусь. Я думал, что сломал ее. Мне больно до сих пор, когда я ее сжимаю.

Я увидел, что удары эффективно работают. Думал, что должен причинить ему боль. Но потом пробил прямо Раунтри в лоб – одну из самых твердых частей тела. Это было чертовски больно», – признался чемпион UFC Алекс Перейра .

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