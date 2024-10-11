Хорхе Масвидаль планирует вернуться в марте-2025
Хорхе Масвидаль рассказал о планах вернуться в следующем году.
«В марте следующего года поеду в Майами и надеру там кому-то задницу», – прокомментировал 39-летний Хорхе Масвидаль новость о возможном возвращении.
В последний раз Масвидаль выходил в ринг 6 июля 2024 года – проиграл Нейту Диазу по правилам бокса решением большинства.
Нейт Диаз отомстил Масвидалю в боксе: принес Конору $1,6 млн и хочет вернуться в UFC
Опубликовано: Денис Степь
Источник: ютуб-канал Бо Никала
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