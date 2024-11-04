Магомед Анкалаев: «Мне предложили декабрь, февраль и март. Я согласен на любой вариант, потому что планирую победить нокаутом»

Магомед Анкалаев рассказал о планах на ближайший поединок.

«Мне предложили три варианта: декабрь, февраль и март. Я согласился на все, потому что планирую победить нокаутом. У меня нет с этим проблем.

Я готов драться со всеми в кратчайшие сроки. Но мой соперник знает, что ему нужно подготовиться, если он не глуп», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев .

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