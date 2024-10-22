Царукян – о лидере рейтинга P4P: «Джонс побил всех и защитил титул более 10 раз»
Арман Царукян назвал Джона Джонса лучшим бойцом UFC.
«Он действующий боец, всесторонний. Побил соперников из всех поколений, защитил титул более 10 раз.
Кто может быть рядом с ним? В плане медийности – Ислам. Для меня пока что неважно быть в рейтинге лучших. Я даже не знаю, что буду делать, когда стану чемпионом.
Цель стоят, к ней я иду. После этой цели я пойму, чего хочу дальше. Сейчас все мысли только об этом», – сказал легковес UFC Арман Царукян.
Царукян сообщил о покупке квартиры в Москве: «Пять комнат в Раменках»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sport24
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости