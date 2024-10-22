Царукян – о лидере рейтинга P4P: «Джонс побил всех и защитил титул более 10 раз»

Арман Царукян назвал Джона Джонса лучшим бойцом UFC.

«Он действующий боец, всесторонний. Побил соперников из всех поколений, защитил титул более 10 раз.

Кто может быть рядом с ним? В плане медийности – Ислам . Для меня пока что неважно быть в рейтинге лучших. Я даже не знаю, что буду делать, когда стану чемпионом.

Цель стоят, к ней я иду. После этой цели я пойму, чего хочу дальше. Сейчас все мысли только об этом», – сказал легковес UFC Арман Царукян .

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