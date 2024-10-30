Шара Буллет – после победы над Петросяном: «Самые большие деньги в моей карьере»

Шара Буллет рассказал о гонорарах в UFC.

«У меня в контракте $5 тысяч с каждым боем добавляется, и со старта моей карьеры уже четвертый бой, и там уже по двадцатке везде добавляется, еще и бонус. Еще карточки мне сейчас дали, которые надо подписать, за них тоже очень хорошие суммы. Так что самые большие деньги в моей карьере», – сказал Шарабутдин Магомедов.

На UFC 308 Шарабутдин Магомедов победил Армена Петросяна нокаутом во втором раунде.

Шара Буллет сочинил двойной бэкфист. Лучший нокаут в UFC?