Шара Буллет – после победы над Петросяном: «Самые большие деньги в моей карьере»
Шара Буллет рассказал о гонорарах в UFC.
«У меня в контракте $5 тысяч с каждым боем добавляется, и со старта моей карьеры уже четвертый бой, и там уже по двадцатке везде добавляется, еще и бонус. Еще карточки мне сейчас дали, которые надо подписать, за них тоже очень хорошие суммы. Так что самые большие деньги в моей карьере», – сказал Шарабутдин Магомедов.
На UFC 308 Шарабутдин Магомедов победил Армена Петросяна нокаутом во втором раунде.
Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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