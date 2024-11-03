Рой Джонс: «Тайсон может поймать и нокаутировать Пола. Он опасен и непредсказуем, несмотря на возраст»
Рой Джонс-младший считает, что Майк Тайсон может победить Джейка Пола.
«Майк все еще силен, очень быстр для своих лет. В один момент он может поймать и нокаутировать Пола. Майк опасен и непредсказуем, пусть даже уже и не так молод. Хотя, если Тайсон поймет, что сил хватает, то может выиграть и по очкам, проведя весь бой», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.
Напомним, Тайсон подерется с Джейком Полом в ночь на 16 ноября на AT&T Stadium в Арлингтоне (США).
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Тайсон подерется с блогером Джейком Полом – в 58 лет! Это что еще за бокс в Техасе?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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