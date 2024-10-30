«Хочу умереть на ринге». Тайсон в 58 тренируется по 5 часов в день и вырубает партнеров хуками

Обещает трахнуть Пола.

Один из самых противоречивых событий года: 16 ноября 58-летний Майк Тайсон проведет бой против блогера-боксера Джейка Пола .

Большая разница в возрасте и проблемы со здоровьем создают риски для Тайсона – а как он готовился к молодому сопернику?

Летом Тайсон снялся с боя из-за обострения язвы желудка, но бодрится: «Пол должен справляться с ударами такого дряхлого человека, как я»

Майк Тайсон завершил карьеру в 2005 году и после ухода дважды возвращался ради выставочных поединков: в 2006-м – против Кори Сандерса, в 2020-м – против Роя Джонса-младшего. Но если с Сандерсом и Джонсом разница в возрасте не критическая (девять – с Сандерсом, три – с Джонсом), то с Полом – огромная (31).

Причем поединок Тайсона и Пола будет не выставочным, а профессиональным. И это многих напрягает: 58-летний Тайсон подерется с 27-летним блогером, который с 2020 года провел уже 11 боев, три из которых завершились нокаутом. Сам Тайсон добавляет опасений. Бой против Пола планировался на 20 июля, но сдвинулся на ноябрь из-за обострения язвы желудка.

Несмотря на это, Тайсон заявил о хорошей форме: «К сожалению, из-за обострения врач посоветовал мне на несколько недель снизить интенсивность тренировок, чтобы отдохнуть и восстановиться. Мое тело в лучшей форме, чем когда-либо с 90-х. Вскоре я вернусь к полноценному тренировочному графику. Джейк, возможно, это дало тебе немного времени, но я все равно тебя нокаутирую и навсегда выкину из бокса».

По его словам, разница в возрасте между ними не сыграет роли: «Джейк – молодой парень, а я – старик, и он собирается бегать всю чертову ночь? Он моложе и должен справляться с ударами такого старого и дряхлого человека, как я».

Тайсон тренируется по пять часов в день: «Собираюсь трахнуть Пола»

Многие не верят в серьезность боя, но, кажется, сам Тайсон настроен по максимуму: «Я начинаю в 11 утра и могу уйти из спортзала в 5 вечера. Есть небольшой перерыв. После бокса я час трачу на массаж, а потом сразу провожу силовые тренировки. Я курил, но не в ближайшее время. Собираюсь жить на полную».

Бывший менеджер Мухаммеда Али Джин Килрой приезжал к Тайсону во время его тренировочного лагеря. Килрой, который знает Тайсона с 13 лет, удивился, в какой форме тот находится в 58: «Это самый сильный ты, которого я когда-либо видел».

При этом Пол не верит в физическую форму Тайсона: «Майки, если продержишься со мной больше четырех раундов, я дам тебе еще $5 млн. Но если нет, то ты должен сделать татуировку с надписью «Я люблю Джейка Пола». По рукам или нет?»

На это Тайсон ответил видео из зала: «Собираюсь его трахнуть». Он выложил очередной ролик , в котором уронил спарринг-партнера мощным левым хуком. При этом еще в сентябре Тайсон говорил: «Сейчас трудно ходить, но через два месяца я буду в отличной форме. Бой уже выигран в спортзале».

Пока Тайсон продолжает подготовку, Джейк Пол набрал 10 кг и спаррингует с крупными соперниками:

«Все прошло потрясающе. Напряженный лагерь. Я спаррингую с парнями весом 300 фунтов [136 кг] спина к спине. У меня болит тело, ноют кости. Они [партнеры] бьют намного сильнее, бороться с ними на ринге и спарринговать очень трудно».

Майк Тайсон подерется с Джейком Полом в 58 лет – это безумие. У него вообще есть шансы?

Тайсон подерется с блогером Джейком Полом – в 58 лет! Это что еще за бокс в Техасе?

Фото: instagram.com/miketyson