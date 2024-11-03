Ренато Мойкано: «Большинство тяжеловесов могли бы выступать в полутяжелой категории, если бы были дисциплинированными»
Боец UFC Мойкано считает, что части тяжеловесов промоушена не хватает дисциплины.
«Большинство тяжеловесов могли бы выступать в полутяжелой категории, если бы были дисциплинированными», – написал в соцсетях боец UFC Ренато Мойкано.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ренато Мойкано
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