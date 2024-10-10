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Мойкано – о потенциальном бое с Гейджи: «Если мне пришлют контракт на Джастина, я его нокаутирую к чертям»

Ради боя с Джастином Гейджи Ренато Мойкано готов подождать до марта.

«[Гейджи] может считаться самым плохим парнем на планете, обладателем пояса BMF и все такое, но мне все равно. Я его вырублю. Не могу позволить себе проиграть. Мне нужно побеждать в каждом бою, чтобы добраться до пояса», – рассказал Мойкано, которому в этом году исполнилось 35 лет.

В сентябре 2024 года Мойкано победил француза Бенуа Сен-Дени техническим нокаутом (остановка боя доктором) на UFC Fight Night в Париже. До боя Мойкано заявлял, что UFC «ведут» молодого и перспективного Сен-Дени для продвижения на европейском рынке.

Боец UFC устроил кровавое шоу в Париже – соперник не видел одним глазом. А потом послал Макрона

Опубликовано: Денис Степь
Источник: MMA Fighting
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