Фрэнк Уоррен: «Дюбуа готовится к поединку в феврале. Маловероятно, что соперником будет Джошуа»

Даниэль Дюбуа может вернуться на ринг в феврале.

«Даниэль готовится к бою в феврале. Я не думаю, что это будет Джошуа . Понимаете, Дюбуа – чемпион, его не должны беспокоить желания Энтони. Главное то, чего хочет он. Мы смотрим на других соперников. И довольно скоро мы сделаем анонс – это будет большой поединок», – заявил промоутер Фрэнк Уоррен .

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