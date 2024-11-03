Фрэнк Уоррен: «Дюбуа готовится к поединку в феврале. Маловероятно, что соперником будет Джошуа»
Даниэль Дюбуа может вернуться на ринг в феврале.
«Даниэль готовится к бою в феврале. Я не думаю, что это будет Джошуа. Понимаете, Дюбуа – чемпион, его не должны беспокоить желания Энтони. Главное то, чего хочет он. Мы смотрим на других соперников. И довольно скоро мы сделаем анонс – это будет большой поединок», – заявил промоутер Фрэнк Уоррен.
Дюбуа может выбрать другого соперника, если реванша с Джошуа не будет
Конор хочет реванш Дюбуа и Джошуа: «Сделайте это снова, это был живой бой»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Queensberry Promotions
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости