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Конор хочет реванш Дюбуа и Джошуа: «Сделайте это снова, это был живой бой»

Конор Макгрегор призвал устроить реванш между Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа.

«Думал, что победит Дюбуа. И я оказался прав. Даниэль был расслаблен. Кажется, что Джошуа наелся и устал.

Следующим поединком для Даниэля и Энтони должен быть реванш. Это был живой бой между двумя очень равным бойцами, которые устроили шоу для 96 тысяч человек. Сделайте это снова и по-настоящему», − сказал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор в эфире Duelbits.

Напомним, что 21 сентября Энтони Джошуа проиграл Даниэлю Дюбуа нокаутом в бою за титул IBF в тяжелом весе.

Топурия раскритиковал Конора: «Сейчас он про алкоголь и наркотики. Макгрегор предал свои же ценности и оставил меня без кумира»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
тяжелый вес
logoЭнтони Джошуа
logoКонор Макгрегор
logoбокс
logoДаниэль Дюбуа
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