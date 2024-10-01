Конор хочет реванш Дюбуа и Джошуа: «Сделайте это снова, это был живой бой»

Конор Макгрегор призвал устроить реванш между Даниэлем Дюбуа и Энтони Джошуа.

«Думал, что победит Дюбуа. И я оказался прав. Даниэль был расслаблен. Кажется, что Джошуа наелся и устал.

Следующим поединком для Даниэля и Энтони должен быть реванш. Это был живой бой между двумя очень равным бойцами, которые устроили шоу для 96 тысяч человек. Сделайте это снова и по-настоящему», − сказал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор в эфире Duelbits.

Напомним, что 21 сентября Энтони Джошуа проиграл Даниэлю Дюбуа нокаутом в бою за титул IBF в тяжелом весе.

Топурия раскритиковал Конора: «Сейчас он про алкоголь и наркотики. Макгрегор предал свои же ценности и оставил меня без кумира»