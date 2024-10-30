Дюбуа может выбрать другого соперника, если реванша с Джошуа не будет

Даниэль Дюбуа может выбрать другого соперника вместо Энтони Джошуа.

IBF подтвердила, что Даниэль Дюбуа может выбрать следующего соперника в качестве защиты титула, если реванш с Энтони Джошуа не состоится.

Полный список претендентов в топ-15 IBF, с которыми он мог бы встретиться, таков: Агит Кабайел, Мартин Баколе, Жилей Чжан, Фрэнк Санчес, Эфе Аягба, Филип Хргович, Дерек Чисора, Отто Валлин, Фабио Уордли, Джаред Андерсон, Гвидо Вьянелло и Джастис Хани.

22 сентября Даниэль Дюбуа победил Энтони Джошуа техническим нокаутом в пятом раунде.

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