Нганну – о поединке с Феррейрой: «Это самый тяжелый бой в моей карьере. Он шел за пределами октагона»
Фрэнсис Нганну признался, что бой с Феррейрой – самый тяжелый в его карьере.
«Это был самый тяжелый бой в моей карьере... Это не какой-то обычный поединок, в котором я просто дрался... Он шел за пределами октагона», – признался чемпион PFL Фрэнсис Нганну.
На турнире PFL Battle of the Giants Нганну в первом раунде нокаутировал Ренана Феррейру и стал чемпионом в тяжелом весе.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ариэля Хельвани
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