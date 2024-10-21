Нганну – о поединке с Феррейрой: «Это самый тяжелый бой в моей карьере. Он шел за пределами октагона»

Фрэнсис Нганну признался, что бой с Феррейрой – самый тяжелый в его карьере.

«Это был самый тяжелый бой в моей карьере... Это не какой-то обычный поединок, в котором я просто дрался... Он шел за пределами октагона», – признался чемпион PFL Фрэнсис Нганну .

На турнире PFL Battle of the Giants Нганну в первом раунде нокаутировал Ренана Феррейру и стал чемпионом в тяжелом весе.

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