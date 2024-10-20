Нганну выложил в соцсетях фото с поясом PFL: «Мы сделали это снова!»

Фрэнсис Нганну выложил фото с поясом PFL.

«Мы сделали это снова!» – написал в соцсетях чемпион PFL в тяжелом весе Фрэнсис Нганну .

На турнире PFL Battle of the Giants Фрэнсис Нганну в первом раунде нокаутировал Ренана Феррейру и стал чемпионом в тяжелом весе.

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