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Нганну выложил в соцсетях фото с поясом PFL: «Мы сделали это снова!»

Фрэнсис Нганну выложил фото с поясом PFL.

«Мы сделали это снова!» – написал в соцсетях чемпион PFL в тяжелом весе Фрэнсис Нганну.

На турнире PFL Battle of the Giants Фрэнсис Нганну в первом раунде нокаутировал Ренана Феррейру и стал чемпионом в тяжелом весе.

Нганну просто не с кем драться в PFL. Дальше – или Джонс, или возвращение в бокс

Нганну вырубил двухметрового нокаутера за три минуты и разрыдался – подрался ради умершего сына

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Фрэнсиса Нганну
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