Поветкин – об отстранении: «Не понимаю, зачем это было сделано. Какие-то сказки»
Александр Поветкин высказался об отстранении из-за допинга.
«Я вообще этого понять не могу. Это какие-то сказки. Спустя десять лет... Ерунда какая-то. Тем более сейчас, когда я с боксом завязал. Не понимаю, зачем это было сделано», – заявил олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин.
Добавим, что Поветкин в 2016 году отбывал дисквалификацию за положительную пробу на остарин. При этом в базе ITA указано, что предполагаемое нарушение зафиксировано 25 октября 2014 года.
Поветкина отстранили из-за допинга 10-летней давности. Это как?
Поветкин считает, что за допинг-расследованием может стоять политика (ТАСС)
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
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