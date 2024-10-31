Международное агентство допинг-тестирования отстранило Поветкина, который завершил карьеру в 2021 году

Александр Поветкин отстранен за нарушение анти-допинговых правил.

Как сообщает сайт Международного агентства допинг-тестирования (ITA), Поветкин отстранен за нарушение пункта 2.2 (Использование запрещенных веществ). По информации ТАСС , речь идет о положительной пробе на остарин, за которую Поветкин отбыл дисквалификацию в 2016 году, но в базе ITA указано 25 октября 2014 года: днем ранее Александр нокаутировал Карлоса Такама.

В последний раз Поветкин дрался в 2021 году, когда проиграл техническим нокаутом Диллиану Уайту.

Александр Поветкин не собирается возобновлять карьеру