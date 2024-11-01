Поветкина отстранили из-за допинга 10-летней давности. Это как?

Такая же история у Дрозда.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) отстранило Александра Поветкина за обнаруженное еще в 2014 году запрещенное вещество.

Как так получилось и что вообще значит?

Поветкин дважды попадался с допингом, но его оправдывали. После отстранения подрался с Джошуа

В начале 2016 года многие российские спортсмены пострадали из-за мельдония, запрет на который вступил с 1 января. Из-за допинга у Поветкина сорвалось два титульных боя – один из них (против обладателя пояса WBC Деонтея Уайлдера) выпал именно на тот период.

За девять дней до поединка в допинг-пробе Поветкина нашли 70 нанограмм мельдония, что в 14 раз ниже минимально запрещенной концентрации – один микрограмм. Поединок перенесли на неопределенный срок. Поветкин заявлял, что прекратил употреблять мельдоний еще в сентябре-2015, а в пробе остались следы вещества с тех времен, но Уайлдер все равно отказывался от боя.

Вместо этого Уайлдер запланировал добровольную защиту против Криса Арреолы, но получил травму во время подготовки. Поветкин же застрял в судебных разбирательствах на три месяца. В августе-2016 с него сняли обвинения, а уже на следующий день WBC санкционировал на декабрь его бой за временный титул против Бермейна Стиверна.

Проведению снова помешали проблемы с допингом. Сначала поединок мог слететь из-за положительной допинг-пробы Стиверна, в организме которого обнаружили метилгексанамин. Стиверн заявил, что вещество попало через пищевые добавки. WBC оштрафовал его на $75 тысяч и назначил 40 часов общественных работ. А в день боя уже в допинг-пробе Поветкина обнаружили остарин, из-за чего команда Стиверна отказалась драться. Вместо Стиверна на ринг вышел Жоан Дюопа, проигравший нокаутом в шестом раунде.

Но это было только начало проблем. В феврале-2017 вскрытая допинг-проба В оказалась положительной. WBC пожизненно исключил Поветкина из рейтинга, но уже в декабре признал невиновным и вернул. Тогда команда Поветкина убедила, что остарин попал в организм не намеренно, а вместе с пищевой добавкой.

В сентябре-2018 Поветкин провел титульный бой против Энтони Джошуа за пояса WBA, IBF и WBO. А в 2020-м завоевал временный пояс WBC, нокаутировав Диллиана Уайта. В 2021 году Поветкин проиграл Уайту в реванше и закончил карьеру.

Теперь Поветкина отстранили из-за возможных нарушений в бою, который прошел 10 лет назад

Как указывает ITA, новое нарушение антидопинговых правил датируется 25 октября 2014 года. Это не 2016-й, когда Поветкин попадался с мельдонием и остарином. В октябре-2014 Поветкин нокаутировал Карлоса Такама в 10-м раунде. Согласно отчету ITA, он нарушил пункт 2.2 антидопингового регламента – использование запрещенных веществ.

ITA основывался на данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). При этом обнаруженное вещество не указано. На время разбирательств Поветкина отстранили на неопределенный срок – таков протокол антидопинговых агентств.

Важно отметить, что Поветкина не дисквалифицировали: отстранение – не окончательное решение, а временное на период разбирательства. В его случае отстранение действует с 21 октября 2024 года.

Примечательно, что ранее с такой же трактовкой в сентябре-2024 отстранили экс-чемпиона мира Григория Дрозда, который закончил боксерскую карьеру в 2017 году. Согласно ITA, нарушение антидопинговых правил зафиксировали на следующий день после чемпионского боя против Кшиштофа Влодарчика. Дрозда так же временно отстранили, а разбирательства еще продолжаются.

Аналогичные с Поветкиным и Дроздом случаи заканчивались дисквалификацией: последних 16 боксеров отстраняли на срок в среднем от двух до четырех лет. Cреди них – трое бойцов из Узбекистана, включая серебряного призера Олимпийских игр Бектемира Меликузиева.

«Прочитав эту новость, я только улыбнулся. Через 10 лет после боя это сообщение звучит как некий сюр. Даже не знаю, что тут можно комментировать», – отреагировал на собственное отстранение Григорий Дрозд.

Александр Поветкин пока никак не комментировал новость. В 45 лет он не планирует возвращение на боксерский ринг.

Фото: РИА Новости /Рамиль Ситдиков, Павел Лисицын, Алексей Филиппов, Александр Вильф