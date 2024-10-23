Александр Поветкин не собирается возобновлять карьеру

Александр Поветкин не хочет возобновлять спортивную карьеру.

«Предложения периодически приходят, но сейчас у меня другая работа, она интересная, ее много. Карьеру возобновлять не собираюсь», – сказал бывший чемпион мира по боксу Александр Поветкин .

Поветкин завершил карьеру в 2021 году.

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