Александр Поветкин не собирается возобновлять карьеру
Александр Поветкин не хочет возобновлять спортивную карьеру.
«Предложения периодически приходят, но сейчас у меня другая работа, она интересная, ее много. Карьеру возобновлять не собираюсь», – сказал бывший чемпион мира по боксу Александр Поветкин.
Поветкин завершил карьеру в 2021 году.
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Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: ТАСС
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