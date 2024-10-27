Макс Холлоуэй: «Вы увидите меня снова. Это не похороны, обещаю»
Макс Холлоуэй пообещал, что не уйдет из UFC.
«Вы, ребята, увидите меня снова. Это не похороны, я обещаю», – сказал боец UFC Макс Холлоуэй.
Напомним, Илия Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя в главном поединке UFC 308.
Топурия нокаутировал Холлоуэя – этого в UFC не делал никто. Не удары, а динамит
Илия Топурия: «Я всю неделю пытался возненавидеть Холлоуэя. Но это было сложно»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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