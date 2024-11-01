Переводчик UFC назвал лучшего русскоязычного бойца по знанию английского: «Романов начинал с нуля, но теперь все на уровне»

Переводчик UFC назвал Александра Романова лучшим бойцом по уровню английского языка.

«Большинство ребят начинают говорить, находясь в среде, но сейчас они не хотят и остерегаются говорить, боясь быть непонятым. Но лучше всех, наверное, Саша Романов говорит. Он начинал вообще без английского, но сейчас у него язык на уровне», – сказал переводчик UFC Сергей Нагорный.

Романов – тяжеловес UFC с рекордом 17-3. 3 ноября Александр подерется в Эдмонтоне с Родриго Насименто.

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