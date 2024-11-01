  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Переводчик UFC назвал лучшего русскоязычного бойца по знанию английского: «Романов начинал с нуля, но теперь все на уровне»
0

Переводчик UFC назвал лучшего русскоязычного бойца по знанию английского: «Романов начинал с нуля, но теперь все на уровне»

Переводчик UFC назвал Александра Романова лучшим бойцом по уровню английского языка.

«Большинство ребят начинают говорить, находясь в среде, но сейчас они не хотят и остерегаются говорить, боясь быть непонятым. Но лучше всех, наверное, Саша Романов говорит. Он начинал вообще без английского, но сейчас у него язык на уровне», – сказал переводчик UFC Сергей Нагорный.

Романов – тяжеловес UFC с рекордом 17-3. 3 ноября Александр подерется в Эдмонтоне с Родриго Насименто.

Романов: «Павлович – самый неудобный соперник для Джонса»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Ушатайка»
logoUFC
logoMMA
тяжелый вес (MMA)
logoАлександр Романов
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Миочич – о бое с Джонсом: «Собираюсь делать то, что захочу»
7сегодня, 07:54
Павлович – о бое с Розенстрайком: «Следим за новостями, скоро веселье»
1229 октября, 17:22
Опубликован официальный трейлер турнира UFC 309: Джонс – Миочич
229 октября, 10:42Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Лопес считает, что может победить Топурию: «Это будет столкновение, я не стану отступать»
2сегодня, 12:45
Тренер Анкалаева подтвердил готовность драться на UFC 310: «Лас-Вегас почти родной город для нас»
сегодня, 11:36
Анкалаев готов драться с Перейрой: «Если я нужен UFC 8 декабря, то погнали»
10сегодня, 10:56
Лопес хочет драться с Топурией: «Наш бой можно продать испаноязычной аудитории»
сегодня, 10:35
Хабиб – о победе Садулаева на ЧМ: «Пороха еще достаточно»
1сегодня, 10:20
Календарь боев в MMA и боксе в ноябре-2024
88сегодня, 09:12
Абдель-Азиз – Конору: «Алкоголик и наркоман, который сбежал от Чендлера»
8сегодня, 08:47
«Танк». Ислам Махачев отреагировал на победу Абдулрашида Садулаева на ЧМ по борьбе
1сегодня, 08:31
Миочич – о бое с Джонсом: «Собираюсь делать то, что захочу»
7сегодня, 07:54
Анкалаев опубликовал в соцсетях эмодзи телефона, ранее такую же запись оставил Перейра
16вчера, 19:34
Ко всем новостям
Последние новости
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
110 октября, 13:00Кино
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
427 сентября, 17:13Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
631 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
527 мая, 11:49Фото