Анкалаев готов драться с Перейрой: «Если я нужен UFC 8 декабря, то погнали»

Магомед Анкалаев готов драться с Алексом Перейрой на UFC 310.

«Поговорил с менеджером. Если я нужен UFC 8 декабря, то идем ва-банк, погнали», – написал в соцсетях полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев .

Перейра — о возможном участии в UFC 310: «☎️»

Анкалаев опубликовал в соцсетях эмодзи телефона, ранее такую же запись оставил Перейра