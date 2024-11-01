Анкалаев готов драться с Перейрой: «Если я нужен UFC 8 декабря, то погнали»
Магомед Анкалаев готов драться с Алексом Перейрой на UFC 310.
«Поговорил с менеджером. Если я нужен UFC 8 декабря, то идем ва-банк, погнали», – написал в соцсетях полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.
Перейра — о возможном участии в UFC 310: «☎️»
Анкалаев опубликовал в соцсетях эмодзи телефона, ранее такую же запись оставил Перейра
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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